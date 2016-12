Giallo a Porto Torres, cadavere di donna trovato in stiva nave

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per il ritrovamento, a Porto Torres, del cadavere di una donna all'interno di una nave Tirrenia attraccata in porto. Il corpo si trovava in una zona interdetta ai passeggeri, una sorta di condotta per l'ispezione alle assi dell'elica. Potrebbe trattarsi di una turista tedesca di 64 anni scomparsa il 30 ottobre mentre dall'isola rientrava verso Genova a bordo dello stesso traghetto.