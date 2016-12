Gallura, violenza su donne in spiaggia: caccia al maniaco sessuale

Paura nel nord della Sardegna per la presenza di un maniaco sessuale che colpisce nel fine settimana, aggredendo le donne che si trovano in spiaggia da sole. Secondo il quotidiano "L'Unione Sarda", sarebbero due le denunce presentate nelle scorse settimane ai carabinieri di Palau: l'uomo, a volto coperto, avrebbe violentato due donne sotto la minaccia di un coltello.

Per il momento sono due le donne che, nel Comune di Palau, hanno presentato una denuncia per violenza sessuale dopo essere state avvicinate in spiaggia da un uomo che, col volto coperto, e sotto la minaccia di un coltello, le avrebbe violentate. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti sempre nel fine settimana, in spiagge poco frequentate, tanto che nessuno avrebbe potuto aiutare le donne, le quali, nonostante lo shock, avrebbero comunque fornito ai militari dei particolari sull'abbigliamento e sulle caratteristiche fisiche dell'uomo, utili a Carabinieri per portare avanti le indagini.