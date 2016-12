Gallura, tesoro sommerso dal mare: trovata una nave romana di 1700 anni

nave romana Sardegna

Un tesoro rimasto nascosto per almeno 1700 anni a soli 50 metri di profondità. A trovare la nave romana adagiata sul fondo del mare in Gallura sono stati i sub della Polizia di Stato in collaborazione con la Soprintendenza. Il relitto, in condizioni pressoché perfette, è lungo 18 metri e largo 7; al suo interno il carico ordinato di tegole e mattoni usciti dalle fornaci di Roma e destinati probabilmente alla Spagna.