Gallura, lei lo vuole lasciare e lui le spara: donna ferita

Tragedia sfiorata in Gallura, dove è avvenuto un tentativo di femminicidio. A Tempio Pausania, nel Sassarese, Costantino Ara, di 71 anni, terrorizzato dall'idea di essere lasciato dalla moglie, le ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco, ferendola. La donna, Liliana Dettori, di 61 anni, si trova ora ricoverata in ospedale: non risulta in pericolo di vita. Il marito, dopo una breve fuga prima in auto e poi a piedi, è stato fermato dai carabinieri.