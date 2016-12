Fuori strada in motorino: morto

Un motociclista di 51 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la strada che Busachi (Oristano) porta al Santuario di Santa Susanna. La vittima è un disoccupato Bonaventura Frau. L'uomo era in sella al suo motorino, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada in una cunetta e sbattendo la testa. Nella caduta il motorino gli è anche finito addosso. L'uomo è morto sul colpo. Al momento dell'incidente era solo.