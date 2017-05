Fisco, Soru assolto in appello dall'accusa di evasione

Renato Soru è stato assolto in appello dall'accusa di evasione fiscale. Il patron di Tiscali, in tribunale a Cagliari al momento della lettura della sentenza, in primo grado era stato condannato a tre anni. Pe tre capi d'imputazione Soru è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato", per altri due "perché non sussiste". Accolta in pieno la richiesta di assoluzione del sostituto procuratore, che aveva demolito il precedente verdetto.