Finita l'emergenza meteo in Sardegna, il maltempo verso la Toscana

Sardegna, emergenza rientrata - La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino per l'isola declassando il livello di criticità da arancione, cioè moderata, a giallo, ordinaria. Sono previste ancora piogge ma con cumuli d'acqua deboli, permangono venti forti lungo le coste. Sul resto della Sardegna nessun bollettino per rischio idrogeologico.



Previsti peggioramenti in Liguria - La Protezione Civile della Regione Liguria ha prorogato invece fino alle 15 di sabato l'allerta 1 su tutta la regione. Le previsioni indicano infatti una situazione in peggioramento.



Ministro Galletti in Sardegna - Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, raggiunge nel pomeriggio di venerdì le zone colpite dal maltempo. "L'emergenza è rientrata - ha spiegato a margine di un evento Coldiretti a Expo -. Danni alle cose ci sono, abbiamo molte famiglie sfollate dalle loro case. Rispetto a quello che è capitato in passato per eventi di questo genere, nella stessa zona, i danni sono più contenuti. Soprattutto i danni alle persone". Galletti ha ricordato che in Sardegna sono già "previsti e finanziati" interventi per 81 milioni di euro, di cui 16 "disponibili già nei prossimi giorni". Il problema non è solo della Sardegna "ma di tutta Italia - ha concluso -. Ci stiamo impegnando e abbiamo già messo a disposizione 1 miliardo e 300 milioni di euro. Tutto questo è solo l'inizio di un percorso molto lungo".



"Mai più condoni edilizi" - "Mai più condoni edilizi in questo Paese", ha dichiarato poi il ministro. "Abbiamo visto cosa vuol dire costruire male - ha aggiunto - questa è una responsabilità storica, ma in tante zone d'Italia si è costruito male e non possiamo più permetterlo".



Toscana, isolata l'Elba - Collegamenti dei traghetti interrotti con l'isola d'Elba per le pessime condizioni meteo del mare. Per le forti raffiche di scirocco, fino a 40 nodi, sono saltate infatti le corse dei traghetti che effettuano il normale servizio di linea tra Piombino (Livorno) e l'isola d'Elba.



Cuneo: auto fuori strada, muore una donna - Una donna è morta in un incidente stradale a Bra, nel Cuneese. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe perso il controllo della sua auto a causa della strada resa viscida dalla forte pioggia delle ultime ore, finendo fuori strada.