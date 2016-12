Ebola, caso sospetto a Sassari

Un infermiere sardo da poco tornato dalla Sierra Leone, dove ha lavorato per un'associazione di volontariato, è stato ricoverato, nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Sassari, con sintomi compatibili con l'infezione da virus Ebola . Ne dà notizia la Regione Sardegna. Secondo l'associazione per la quale il cooperante ha collaborato, l'infermiere non avrebbe avuto contatti non protetti con casi noti o sospetti di Ebola.