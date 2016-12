Ebola,altre 2 persone in isolamento

21:47 - E' salito a 19 il numero delle persone in autoisolamento precauzionale a Sassari dopo essere entrate in qualche modo in contatto con l'infermiere sassarese di 37 anni che ha contratto l'Ebola in Sierra Leone, dove ha operato per tre mesi come volontario di Emrgency. All'elenco sono state aggiunte, nelle ultime ore, due persone: si tratta di dipendenti del laboratorio di analisi dell'Asl di Sassari.

