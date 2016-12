Ebola, a Sassari tre persone in quarantena e 10 confinati volontari

A Sassari 13 persone sono sotto costante controllo per accertare se nei loro contatti con l'infermiere sardo contagiato da Ebola abbiano a loro volta contratto il virus. Delle 13, tre sono le persone in quarantena (la madre e le due sorelle dell'infermiere, ora ricoverato allo Spallanzani di Roma), mentre dieci sono i confinati volontari: si tratta di infermieri e medici che sono venuti in contatto con i paziente.