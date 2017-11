Duplice omicidio nell'Oristanese: massacrati due fratelli allevatori

Due fratelli allevatori di 50 e 60 anni, Michelino e Pier Paolo Piras, sono stati uccisi a colpi di fucile in provincia di Oristano. I corpi sono stati trovati lungo la strada per Allai, nel comune di Fordongianus. Al momento non si conoscono altri particolari; sul posto stanno operando i carabinieri. Gli inquirenti hanno confermato che si è trattato di un vero e proprio agguato.