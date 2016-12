Denunciato dopo aver aggredito la fidanzata, torna a casa e la massacra: 32enne gravissima a Sassari

E' ancora ricoverata in gravi condizioni a Sassari la giovane di 32 anni che domenica sera è stata aggredita brutalmente dal suo compagno, Simone Niort , sassarese di 19 anni. La ragazza è stata picchiata nel pomeriggio per strada, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 19enne, ma l'hanno rilasciato. A tarda sera, il giovane si è ripresentato a casa della donna, massacrandola a colpi di spranga. E' accusato di tentato omicidio.

A lanciare il primo allarme è stato un negoziante dopo che Niort, in mezzo alla strada, ha sferrato un pugno alla 32enne. Il ragazzo ha poi estratto un coltello, minacciando tutti i presenti. Quando i militari lo hanno bloccato, prima del drammatico epilogo, hanno però potuto solo denunciarlo a piede libero.



Una denuncia che potrebbe aver innescato l'ennesimo raptus. Durante la notte, accecato anche dal sospetto di un tradimento, si è presentato a casa della donna e l'ha picchiata a colpi di spranga, riducendola in fin di vita. Sono stati i genitori, preoccupati dal fatto che la figlia non rispondesse al telefono, a chiamare il 112.



Il sostituto procuratore Paolo Piras, titolare dell'indagine nei confronti del giovane, ha deciso di cambiare il capo di imputazione, accusandolo di tentato omicidio. Il 19enne da lunedì sera è rinchiuso in una cella del carcere di Bancali.