Danni condotta, Sassari senz'acqua

Un grave danno alla condotta di via principessa Jolanda, una delle principali della città, ha prodotto l'interruzione dell'erogazione dei servizi idrici in quasi tutta Sassari. gli operai di Abbanoa sono intervenuti per riparare il danno, attualmente i tecnici sono ancora al lavoro per cercare di riportare la situazione alla normalità nei quartieri del centro storico, di Piandanna, di Porcellana e Cappuccini.