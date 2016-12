Costa Smeralda,cadavere in spiaggia

01:15 - Il cadavere di un uomo, quasi saponificato per la lunga permanenza in acqua, è stato ritrovato in una spiaggia di Baia Sardinia, in Costa Smeralda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porto Cervo e di Olbia che hanno avviato le indagini per cercare di identificare la vittima, confrontandola anche con le persone recentemente scomparse nel nord della Sardegna. Sul cadavere non vi sarebbero segni di violenza. Disposta l'autopsia.

