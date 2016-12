Centauro muore in incidente, appello della fidanzata su Facebook: ridateci la videocamera della moto

E' morto alla vigilia di Pasqua in un incidente in moto. La vittima si chiamava Giuseppe Fais, 30 anni di Selargius, in provincia di Cagliari. Ma la dinamica dell'impatto non è ancora chiara: per questo la sua ragazza, Federica Cabras, ha lanciato un appello su Facebook per recuperare la videocamera montata sul mezzo. Forse qualcuno l'ha portata via. Le immagini potrebbero essere utili per cercare di capire le cause dell'incidente.