Casa in fiamme, uomo muore carbonizzato nel Cagliaritano | Una vittima anche a Milano

Un uomo di 56 anni è morto carbonizzato nella sua abitazione a Uta, in provincia di Cagliari. L'incendio, scoppiato nella notte, ha interessato un'abitazione di due piani in via Santa Maria. La vittima è rimasta bloccata dalle fiamme e dal fumo, non riuscendo a mettersi in salvo. Tragedia anche a Milano, dove un 78enne disabile è morto carbonizzato nel rogo divampato in una palazzina. Altre due persone sono rimaste intossicate.