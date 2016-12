Canoista muore durante escursione

Il cadavere di un canoista di 40 anni è stato recuperato sugli scogli di Marina Piccola a Cagliari. L'uomo era uscito per fare un giro in canoa ed probabilmente rimasto vittima di un malore. Intorno alle 15 un medico che si trovava su una barca mentre transitava nella zona, ha visto la canoa rovesciata e ha fatto scattare l'allarme. La salma è stata trasferita al Policlinico universitario per l'autopsia.