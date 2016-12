Cagliari, un disoccupato trova una busta con denaro e la consegna alla polizia

Molti al suo posto non sarebbero stati altrettanto onesti, ma lui non ha esitato un attimo. Un disoccupato di 56 anni ha trovato una busta piena di soldi per strada a Cagliari e ha deciso di consegnarla alla polizia. Al suo interno c'erano alcuni scontrini e 570 euro, incasso di un ristorante della città sarda.