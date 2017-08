Cagliari, uccide l'anziana madre e si costituisce: è stato un raptus

L'uomo, Angelo Dessì, era in cura per problemi psichici ma non aveva mai dato, da quanto si apprende, segni di violenza. Viveva con la madre, Paola Schiffino, e il fratello. Un anno fa era morto il padre.



Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di domenica, forse a seguito di una discussione, l'uomo in preda a un raptus ha impugnato un coltello e si è scagliato contro la madre che si trovava in cucina. L'avrebbe colpita ripetutamente forse con due coltelli.



Quando il fratello è entrato in casa ha trovato Angelo in stato di shock, in camera da letto, seminudo, e la mamma morta in cucina e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118, ma per l'anziana non c'era piu' nulla da fare.