Cagliari, sub abusa di una 14enne durante un'immersione: ai domiciliari

In fondo al mare, lontano da occhi indiscreti. In questa situazione un istruttore subacqueo avrebbe abusato di una 14enne francese, proprio durante un'immersione sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il 53enne Francesco Carrara, questo il nome del sub, è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari con una accusa di violenza sessuale.