Cagliari, spara a un conoscente ma lo manca e ferisce un 12enne: arrestato

Un 26enne di Cagliari, Aldo Mantiglia, ha sparato due colpi di pistola contro un coetaneo per regolare un conto in sospeso, ma l'ha mancato ferendo un 12enne. Il ragazzino, raggiunto dalle schegge delle pallottole, è stato fortunatamente colpito solo di striscio, guarirà in alcuni giorni. Mantiglia, dopo aver mancato il bersaglio, si è scagliato contro il rivale colpendolo al volto con il calcio della pistola. Il 26enne è stato poi arrestato.