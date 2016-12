Cagliari, scattato allarme bomba

Allarme bomba in piazza Matteotti a Cagliari. Un pacco sospetto abbandonato per strada tra il Largo Carlo Felice e via Roma, ha fatto scattare i controlli delle forze dell'ordine che, sul posto, stanno lavorando con gli artificieri della Polizia e gli agenti della Municipale. La zona è stata delimitata per consentire le verifiche in sicurezza.