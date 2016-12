Cagliari, rubano scooter e si schiantano contro un palo: morti due giovani

Tragedia a Cagliari: due giovani, Alex Rassu, 15enne di Assemini, e Francesco Cao, 19enne di Maracalagonis, sono morti in un incidente stradale all'alba. Uno scooter Peugeot, a quanto pare rubato, con a bordo i due, ha sbandato andandosi a schiantarsi contro un palo . Nonostante l'arrivo dei soccorsi per i due giovani non c'è stato nulla da fare.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Sembra che i due, intorno alle 4.30 stavano percorrendo in sella a uno scooter viale La Playa, all'uscita di Cagliari, quando per cause non ancora accertate il conducente ha perso il controllo della due ruote che è volata fuori strada, centrando in pieno il palo che si trova davanti al supermercato IperPan.



Uno dei due giovani è morto sul colpo. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della municipale. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il ferito, ma non c'è stato nulla da fare.



Sul posto sono stati trovati i caschi, ma al momento non è stato possibile accertare se li indossavano al momento dell'incidente e se erano allacciati correttamente.