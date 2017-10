Cagliari, rimprovera uno studente che usa il cellulare: docente picchiata

Prima una lite tra due studenti fuori e dentro l'istituto, poi l'aggressione subita da una insegnante in classe da parte di un ragazzo rimproverato per l' utilizzo del cellulare . E' quanto accaduto alla scuola alberghiera di Monserrato , nell'hinterland di Cagliari , dove per due volte i carabinieri sono intervenuti su richiesta dei docenti. In seguito all'aggressione, l'insegnante ha perso l'equilibrio, è caduta a terra ed è svenuta per alcuni secondi.

Il primo episodio è avvenuto pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni. Due ragazzini hanno litigato fuori dalla scuola e una docente è intervenuta per calmarli. Una volta nell'istituto i due sono nuovamente venuti alle mani e i docenti hanno dovuto chiamare il 112 per calmare gli animi.



Verso la fine dell'orario scolastico, un secondo episodio di violenza è avvenuto in un'aula dell'istituto. Una insegnate ha rimproverato uno studente 14enne perché utilizzava il cellulare. Il ragazzino ha reagito contro la professoressa aggredendola e colpendola con un pugno al viso. La docente, dopo aver perso l'equilibrio, è caduta a terra ed è svenuta per alcuni secondi.



In suo aiuto è giunta un'altra insegnante che si trovava in aula. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed è stato anche chiesto l'intervento di un'ambulanza. La professoressa aggredita è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in tre giorni.



"Non erano mai accaduti episodi di questo genere e di questa gravià - ha detto all'Ansa la dirigente scolastica Beatrice Pisu - abbiamo convocato gli organi collegiali per prendere i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. La nostra è sempre stata una scuola tranquilla, in cui i ragazzi rispettano le regole".



Il nuovo anno scolastico si sarebbe però aperto con qualche problema soprattutto fra i nuovi studenti che arrivano dalle medie. "Fra di loro ci sono alcuni elementi poco scolarizzati - ha evidenziato la preside - sembra che non abbiano valori, comunque sono pochissimi elementi che però stanno rovinando il gruppo. La situazione non è generalizzata. Riuniremo il corpo docente per trovare una soluzione a questo problema", ha concluso.