Cagliari, prof sferra pugno ad alunno in aula durante una lite

21:41 - Un professore ha colpito con un pugno al volto uno studente, di 16 anni, al termine di una lite in classe. Il fatto è avvenuto a fine ottobre in un istituto scolastico superiore di Pirri a Cagliari. Il ragazzino, peraltro figlio di un magistrato, è stato medicato in ospedale. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che in questi giorni hanno ricevuto sia la denuncia della vittima che la controdenuncia del docente.

Secondo quanto ricostruito il professore avrebbe fatto uscire dalla classe il ragazzo, forse a seguito di un problema all'interno dell'aula, e mentre si trovava sulla porta lo avrebbe avvicinato. I due hanno avuto una discussione e il docente avrebbe perso il controllo colpendo al volto il minorenne.



Tornato a casa il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori che hanno deciso di presentare una formale denuncia sull'accaduto. I carabinieri adesso stanno cercando di verificare la dinamica dei fatti. In passato il docente, che insegnava in altre scuole, avrebbe avuto altri problemi con studenti, tanto da arrivare egli stesso a presentare denunce.