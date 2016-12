Cagliari: pipì a orari fissi in tre scuole della provincia, ma i genitori non ci stanno

"Maestra, posso andare al bagno?", frase bandita questa in tre scuole elementari di Selargius, un comune della città metropolitana di Cagliari, dove i bambini sono costretti a fare la "pipì" in orari prefissati. A quanto pare i bidelli non bastano e agli alunni sono state imposte, attraverso una circolare, fasce orarie precise in cui andare in bagno. I genitori hanno contestato fermamente la decisione della dirigente Claudia Aroni e la faccenda è finita in Consiglio comunale.