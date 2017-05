Cagliari, non sopportava più gli insulti del pappagallo: uccide la vicina di casa a coltellate

Una donna di 60 anni, Maria Bonaria Contu, è stata uccisa a coltellate in un parcheggio di Capoterra, in località Is Olias, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno fermato un suo vicino di casa. I due avevano discusso per i cani e i gatti che lui aveva in casa, ma anche per il pappagallo della donna che ripeteva frasi ingiuriose contro di lui. Al culmine della lite, l'uomo avrebbe estratto il coltello uccidendo la 60enne senza darle scampo.