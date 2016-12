Cagliari, no trapianti non-stop con le regole Ue: servono nuove assunzioni

Turni di lavoro senza sosta, sale operatorie come catene di montaggio, medici e infermieri che non si fermano mai. La vicenda di questi ultimi giorni all' ospedale Brotzu di Cagliari ha dell'incredibile. Perché le nuove regole Ue sui turni di lavoro di medici e infermieri hanno impedito di trapiantare tutti gli organi che erano stati appena prelevati.

Gli straordinari non possono sforare le 12 ore e 50 minuti, si legge sulla "Stampa" che racconta la vicenda delle ultime ore, e tra un turno e l'altro ci vogliono almeno undici ore di riposo. E' stato così che il chirurgo Mauro Frongia, nel più grande ospedale dell'isola, il Brotzu, non ha potuto eseguire tutti i trapianti in programma. E i reni non utilizzati sono stati trasportati a Torino con un volo speciale.

"Il fatto è che da novembre la Regione ha chiesto di applicare rigidamente le regole su orari e straordinari", spiega il coordinatore delle equipe, Ugo Storelli. Ed è così che le croniche carenze di organico si sono fatte sentire. Non potendo più sottoporsi a turni massacranti come in passato, medici e infermieri hanno dovuto "passare" e così l'ospedale, nell'occasione, ha perso due organi, portati appunto nella struttura di Torino.

C'è da precisare che l'evento ha dell'eccezionale, dal momento che nel giro di pochi giorni sono arrivate gli organi di sei donatori. "Ma - precisa Storelli - questa dovrebbe essere una fortuna da sfruttare, visto che le liste d'attesa per i trapianti purtroppo sono molto lunghe. Non vorremmo che, dopo tanta esperienza, ci ritrovassimo ad assistere a nuovi drammatici viaggi della speranza, quelli che i sardi erano costretti a compiere quando nell'isola non si potevano eseguire i trapianti". Una fortuna da sfruttare, certo. Ma compatibilmente con turni di lavoro sopportabili e con organico sufficiente per turnazioni in regola.