Cagliari, neonata muore dopo la poppata: colpa di un rigurgito

Una neonata di appena un mese è morta in una abitazione di Quartu Sant'Elena. La piccola è deceduta per un rigurgito. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione e il 118, ma quando i medici sono arrivati per la neonata non c'era più nulla da fare. La tragedia è avvenuta subito dopo la poppata, la madre si è accorta che la piccola non respirava più e ha chiamato i soccorsi. Per 45 minuti i sanitari hanno tentato di rianimarla.