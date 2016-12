Cagliari: modella annuncia suicidio su Facebook, gara sul web per salvarla

"Quest'anno è stato per me pieno di cambiamento, sfide, delusioni e dolori... dolori tropo forti... irrisolvibili... Ricordatemi con il sorriso. Vi saluto con questa ultima foto". Questo l'ultimo drammatico post della 25enne. Mentre qualcuno chiamava subito la polizia, altri, secondo Il Corriere della Sera, postavano messaggi rivolti alla ragazza. "Fermati", "Non farlo".



Sembra che a giugno la 25enne abbia perso una persona cara. La morte ha turbato la giovane, come aveva confidato alle amiche, scossa forse anche per una relazione terminata dopo dieci anni. "Grazie a te per questi bellissimi 10 anni anche se finiti male". Ma il dolore e la sofferenza sono stati più forte: "Ho provato a respirare ma non ce l'ho fatta".