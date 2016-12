Cagliari, la protesta dei profughi manda il traffico in tilt

Quasi settanta profughi sono scesi in piazza a Cagliari per protestare contro le autorità. Il gruppo ha sfilato per le strade del centro chiedendo di poter lasciare la regione ma senza farsi identificare. Dopo una lunghissima mediazione, i funzionari della Questura sono riusciti a convincere gli stranieri, tutti somali ed eritrei, a desistere. La protesta ha praticamente paralizzato il traffico cittadino per quasi tutta la giornata.