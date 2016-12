Cagliari, intervengono per sedare una rissa: carabinieri aggrediti

Stavano litigando in piazza e quando i carabinieri sono arrivati per calmarli e sedare la risa, li hanno aggrediti. Per questo tre giovani di Sinnai, nel Cagliaritano, sono finiti in manette. Dovranno rispondere di rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo l'aggressione ai militari, sul posto sono arrivate altre pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Quartu che hanno bloccato i tre e li hanno condotti in caserma.