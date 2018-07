Cagliari, il cane sta male: magnate russo lo manda a Mosca con un jet privato

Un magnate russo, in vacanza in un resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari), si è reso protagonista delle cronache locali per aver fatto partire in tutta fretta il suo jet privato con direzione Mosca, a causa di un problema di salute. Non suo, ma del proprio cane. A dare la notizia della vicenda è stata La Nuova Sardegna, che ha ricostruito i fatti. Il milionario, preoccupato per l'animale, non ha esitato a mandarlo in patria per una visita dal veterinario di fiducia.