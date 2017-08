Cagliari, gommone finisce sugli scogli: 2 ragazzi morti e 2 feriti

Tragedia nella notte di mercoledì a Cagliari : un gommone con quattro giovani a bordo si è schiantato sugli scogli frangiflutti del porticciolo del quartiere Sant'Elia. Il bilancio è pesantissimo: due giovani, un subacqueo e un finanziere , sono morti e due ragazze sono state trasportate in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni .

La tragedia è avvenuta pochi minuti prima di mezzanotte. Il gommone con a bordo i quattro ha urtato a velocità sostenuta gli scogli e i giovani sono finiti in acqua. L'urto sarebbe stato sentito chiaramente da alcune persone che si trovavano nella zona.



Le due ragazze ferite sono state subito trasportate in ospedale e le loro condizioni non sono gravi. Il corpo di uno dei giovani è stato recuperato subito, mentre il secondo poco dopo in mare. Le vittime sono Giovanni Putzu, di 34 anni, sommozzatore, e Nicola Sanna, finanziere di 29, entrambi di Cagliari. Il militare della Gdf prestava servizio a Palermo e si trovava in vacanza in Sardegna con la fidanzata, Maria Bonfardeci, di 27, palermitana, rimasta ferita come la compagna di Putzu, Claudia Mallica, anche lei 27 anni.