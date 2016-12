Cagliari, finti poveri in vacanza con i soldi del sussidio: traditi da Facebook

Si dichiaravano tanto poveri da non riuscire a comprare i beni di prima necessità così era il Comune di Sestu (ventimila abitanti in provincia di Cagliari) a corrispondere loro un sussidio destinato a bollette e libri scolastici. Peccato che quei soldi venissero poi utilizzati per pagare viaggi in camper e televisori al plasma. Come ricostruisce oggi il quotidiano "L'Unione sarda", a smascherare questi finti poveri sono state altre famiglie realmente in difficoltà che hanno segnalato i furbetti all'amministrazione locale. Ad alcuni di loro si è arrivati attraverso le foto delle vacanze che avevano pubblicato su Facebook.