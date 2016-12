Cagliari, due treni della metropolitana leggera si scontrano: 85 feriti, 3 gravi

Nessuno dei feriti, quasi tutti studenti che stavano andando a scuola, è in pericolo di vita. Più gravi le condizioni di uno dei macchinisti, che è stato prima soccorso dai vigili del fuoco, dopo essere rimasto incastrato nella cabina di guida, e poi dal 118. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente ed il perché entrambi i treni si trovassero sullo stesso binario in direzioni opposte.



Azienda: "Errore umano" - "I nostri ingegneri al momento non sono in grado di spiegare nel dettaglio la dinamica, abbiamo avviato tutti gli accertamenti, speriamo di riuscire a sapere presto tutto. La cosa certa è che c'è sicuramente un errore umano". Lo ha detto l'amministratore unico dell'Arst (l'azienda di trasporti regionale che gestisce anche il servizio di metro leggera), Giovani Caria. "Siamo molto addolorati per i feriti e per i nostri operatori. Uno dei macchinisti è rimasto ferito gravemente - ha detto ancora Caria - i feriti sono stati soccorsi subito, ora stiamo facendo il possibile per accertare la dinamica dell'incidente". A bordo dei due tram di superficie ci sono le scatole nere, l'Arst attende di poterne visionare il contenuto.



Studente ferito: "Abbiamo avuto paura" - "Ero in piedi sulla metro quando a causa dell'impatto sono stato catapultato in avanti finendo a terra, ho rotto un tubo poggiamani con la pancia. Abbiamo avuto paura, nessuno di noi ha capito cosa era successo, stavamo raggiungendo piazza Repubblica per andare a scuola". Sono le parole di uno degli studenti rimasti feriti. "C'era tanta gente a terra - racconta - qualcuno si è tagliato al volto cadendo". "Avevo le cuffie quindi non ho sentito il frastuono dell'impatto - dice un altro ragazzo - siamo stati sbalzati in avanti finendo a terra, ma fortunatamente lo zaino ha attutito il colpo. C'era gente terrorizzata, abbiamo aperto con la maniglia d'emergenza le porte e siamo scesi, eravamo molto spaventati".