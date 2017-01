Cagliari, bimba malata di 14 mesi resta in cella con la madre e senza cure

Una piccola di appena 14 mesi e bisognosa di importanti cure non può riceverle perché è costretta ad abitare in cella con la madre che sconta una pena di otto anni nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari- Uta. Come riferisce il quotidiano "Il dubbio", la bambina ha da poco subito un importante intervento a bocca e palato e avrebbe quindi necessità di essere seguita in un contesto ben diverso da quello penitenziario. Nonostante questo, però, il giudice di sorveglianza che doveva accordare alla mamma la detenzione domiciliare o in una casa protetta ha negato tale opzione e quindi la bambina è "bloccata" in cella e deve rinunciare a terapie idonee.