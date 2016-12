Cagliari, avvocato di 74 anni uccide la moglie 66enne e si toglie la vita

Omicidio-suicidio questa mattina a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland di Cagliari. Un avvocato 74enne, Gilberto Nurra, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Franca Mastinu, di 66 anni , e si è poi tolto la vita. Prima di rivolgere l'arma contro la consorte, l'uomo ha chiamato il 113 annunciando le sue intenzioni. In un biglietto, scritto al plurale , si spiegano le ragioni del tragico gesto e la volontà della coppia di farla finita.

Non si sa, al momento, se il biglietto sia stato firmato sia dal marito sia dalla moglie. Ma contiene informazioni riguardo una situazione economica difficile e insostenibile, problemi a pagare l'affitto e le bollette. Poi le drammatiche frasi con cui i coniugi, entrambi con problemi di salute, annunciano il tragico gesto.



Gli agenti, quando sono entrati in casa, hanno trovato moglie e marito ormai privi di vita. Il corpo della donna è stato rinvenuto in camera da letto, mentre quello dell'avvocato, che si è sparato un colpo al petto, all'ingresso.



L'arma del delitto è una pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta.