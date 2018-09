Cagliari, attendono troppo il medico: "Tutta colpa di un negro"

Si sono lamentati di dover aspettare il proprio turno in ospedale "per colpa di un negro". E' accaduto al nosocomio San Giovanni di Dio di Cagliari. A raccontarlo su Fb la dottoressa testimone dell'accaduto, Maria Cristina Deidda, spiegando che dovendosi allontanare per una consulenza specialistica "ad un paziente di origine senegalese", "ben quattro persone, accompagnatori di miei pazienti, si sono lamentate di dover attendere per 'colpa di un negro'".