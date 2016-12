Cagliari, arrivata nel porto nave con 456 migranti: a bordo anche un cadavere

E' giunta al Molo Rinfusa del porto di Cagliari la nave Siem Pilot con i 456 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. A bordo anche il cadavere di un giovane africano che non ce l'ha fatta. Tra i migranti, 14 hanno ustioni da idrocarburi e saranno medicati in ospedale. Poi saranno tutti trasferiti nelle varie strutture ricettive individuate a Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Sul posto oltre 150 operatori tra Protezione civile, medici della Asl, 118, polizia, carabinieri, Guardia costiera, Croce rossa ed enti competenti. E' arrivato anche un carro funebre che porterà il cadavere del migrante, morto prima dei soccorsi avvenuti alcuni giorni fa nel canale di Sicilia, probabilmente al policlinico di Monserrato per eventuali accertamenti autoptici.



Striscioni di CasaPound al porto - "No immigrazione", "Stop immigrazione", "Lottare per non migrare": sono gli slogan degli striscioni affissi nella notte dai militanti di CasaPound nei pressi del Porto Canale di Cagliari, dove è avvenuto lo sbarco di 456 migranti.