Cagliari, 50enne tenta di strangolare la moglie ma viene bloccato dai figli

09:14 - Tenta di strangolare la moglie ma viene bloccato dai due figli. Per questo motivo è arrestato dai carabinieri Luciano Zanda, di 50 anni. Alle 4 mentre si trovava all'intero della sua abitazione a Monastir (Cagliari) ha aggredito la moglie, di 51. L'uomo, che ha già precedenti per reati simili, è stato bloccato dai figli di 27 e 22 anni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova che lo hanno arrestato per tentato omicidio.

L'uomo dopo gli insulti e le urla avrebbe stretto le mani attorno al collo della moglie, tentando di strangolarla. I due figli sono subito intervenuti, allontanandolo. Poi, assieme alla madre, si sono rifugiati in una delle stanze dell'abitazione, sfuggendo alla furia del padre e chiamando il 112.



I militari giunti subito sul posto hanno bloccato il 50enne che è stato portato nel carcere di Buoncammino a Cagliari. La moglie è stata trasportata in ospedale da dove è stata già dimessa: nell'aggressione ha riportato solo alcune ecchimosi al collo.