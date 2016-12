Cade da ponteggio, morto operaio

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Orroli, in provincia di Cagliari. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un ponteggio, quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare.