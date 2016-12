Banda assalti, capo un vicesindaco

Era probabilmente un vicesindaco "il cervello della banda" che da dieci anni assaltava portavalori e caveau in tutta Italia. Lo scrive il sostituto procuratore della Dda di Cagliari Danilo Tronci nel decreto in cui è stato disposto in Sardegna il fermo di 20 persone per associazione a delinquere finalizzata agli assalti, riciclaggio e traffico di stupefacenti. Olianas, si legge nel documento, "ha dato prova di esperienza criminale fuori dal comune".