Graziano Mesina, alla sbarra per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, è stato condannato a 30 anni di reclusione e revoca della grazia concessa nel 2004. Per i giudici del tribunale di Cagliari, l'ex primula rossa del banditismo sardo era il capo della banda. Rinchiuso nel carcere nuorese di Badu e' Carros dal giorno dell'arresto, il 10 giugno 2013, Mesina non era in aula quando è stata letta la sentenza.