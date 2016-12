Arzachena, la Preside non molla: "Con piercing non si entra a scuola"

Non fa passi indietro Fabiola Martini, la Preside dell'Istituto Alberghiero di Arzachena, in Sardegna, al centro delle polemiche dopo che ha vietato l'ingresso in classe a uno studente con un piercing. Anche lunedì impedirà l'accesso alla scuola agli studenti che avranno orecchini o acconciature poco sobrie: "Li aspetterò personalmente ai cancelli e lascerò fuori chi non rispetta le regole" ha avvertito. I genitori sono pronti a dare battaglia.