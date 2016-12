Gemelle Schepp, blitz in un campo nomadi

foto Afp Correlati Gemelline sparite, la seconda vita della madre: "Ora aiuto i bambini di tutto il mondo"

- Approdano in Sardegna le indagini sulla scomparsa delle gemelline svizzere Alessia e Livia Schepp, di cui non si hanno più notizie dal 2011: le loro tracce si erano perse in Corsica, dove erano arrivate assieme al padre, Matthias Schepp, due giorni prima che l'uomo si suicidasse. Dopo una segnalazione, la Dda di Cagliari ha ordinato un blitz in un campo nomadi al confine tra Oristano e Nuoro. Dalle perquisizioni non sarebbe però emerso niente.

A mettere in moto la Dda, che ha poi affidato il fascicolo al sostituto procuratore Alessandro Pili, è stata la segnalazione dettagliata ricevuta da un avvocato cagliaritano alcune settimane fa. Il legale avrebbe riferito al magistrato quanto gli era stato raccontato da un suo assistito - di cui non ha rivelato il nome - che avrebbe sentito in carcere parlare un gruppo di nomadi. Secondo le rivelazioni sentite dal detenuto, a giugno le gemelline si trovavano in mano a una famiglia nomade, in un campo rom tra le province di Oristano e Nuoro. Ricevuta la segnalazione è stata aperta l'inchiesta al momento senza ipotesi di reato e i successivi accertamenti.



I carabinieri dei reparti speciali, dopo settimane di appostamenti, mercoledì mattina hanno fatto scattare il blitz che non ha però dato i risultati sperati.