- Un incendio nella zona industriale di Porto Torres ha creato panico nella zona. Una densa nube visibile anche da Sassari e da diversi centri del circondario ha creato allarme perché il fuoco è partito tra i rifiuti della discarica del Rosario. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore. La paura che a bruciare fossero stati dei rifiuti pericolosi è stata però subito diradata. Aperta un'inchiesta per capire le cause dell'incendio.