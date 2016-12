Cagliari, massaggi hot con carta fedeltà

foto Afp 12:23 - Massaggi a luci rosse, con tessera fedeltà per i clienti più affezionati. Dieci timbri e sconto del 20% per l'ultima prestazione, di che tipo è facile immaginare. Emergono nuovi particolari sull'operazione della Squadra Mobile che ha portato al sequestro preventivo di due centri benessere gestiti da cinesi, il Centro Massaggi Rosa D'Oriente a Santa Gilla e il Centro massaggi Orientale in viale Marconi a Cagliari. - Massaggi a, con tessera fedeltà per i clienti più affezionati. Dieci timbri eper l'ultima prestazione, di che tipo è facile immaginare. Emergono nuovi particolari sull'operazione della Squadra Mobile che ha portato al sequestro preventivo di duegestiti da cinesi, il Centro Massaggi Rosa D'Oriente a Santa Gilla e il Centro massaggi Orientale in viale Marconi a

Secondo quanto accertato dagli investigatori, che hanno raccolto le testimonianze dei clienti, le giovani orientali che lavoravano nei due centri, pubblicizzati anche su un sito utilizzato dalle squillo, accanto alle normali prestazioni avrebbero offerto "massaggi speciali", peraltro offerti anche agli agenti in borghese nel corso delle indagini.



I clienti pagavano prima il prezzo della prestazione e nel caso del centro massaggi di Santa Gilla, prima di andar via veniva data loro la tessera fedeltà: una raccolta punti per i clienti più affezionati che dopo dieci timbri avrebbero garantito lo sconto per l'ultima prestazione.



Gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Leo Testa, hanno anche sequestrato nei due centri massaggi una ingente somma contante, assegni e materiale contabile che servirà alla Guardia di Finanza per gli accertamenti fiscali.