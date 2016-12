Sardegna, paesino dedica una piazza a Craxi

foto LaPresse 18:58 - La delibera della giunta, la cerimonia di intitolazione e "Piazza Bettino Craxi" è diventata realtà. E' successo a Loceri, piccolo paesino di 1.200 abitanti in Ogliastra, nella Sardegna orientale, dove da oggi una piazza è dedicata proprio all'ex leader socialista. Nel comune, al fianco del sindaco, c'era anche il figlio di Bettino, Bobo Craxi. "E' un gesto anticonformista - ha detto - ma è un gesto politico che ha il pregio della chiarezza". - La delibera della giunta, la cerimonia di intitolazione e "Piazza Bettino Craxi" è diventata realtà. E' successo a Loceri, piccolo paesino di 1.200 abitanti in Ogliastra, nella Sardegna orientale, dove da oggi una piazza è dedicata proprio all'ex leader socialista. Nel comune, al fianco del sindaco, c'era anche il figlio di Bettino, Bobo Craxi. "E' un gesto anticonformista - ha detto - ma è un gesto politico che ha il pregio della chiarezza".

"La sinistra senza i socialisti è affondata" - "Intanto è un'amministrazione di centro sinistra a fare questo passo e invita tutta la sinistra a riflettere perché senza una franca radicale ed esauriente revisione storica ed ideologica non si va lontano. S'illude chi pensava di rifondare la sinistra perché la sinistra italiana senza i socialisti è affondata", ha spiegato Bobo Craxi.



"Messaggio per la seconda Repubblica e la magistratura politicizzata" - Due i destinatari del messaggio che arriva da Loceri, secondo Craxi: la seconda Repubblica, "perché in un momento così difficile e gravido di incognite per il nostro Paese e per l'area mediterranea si cerca negli uomini di un tempo dei punti di riferimento certi, tradizione e senso dello Stato". E "i settori politicizzati della magistratura, perché le sentenze possono cambiare il corso della storia ma non il giudizio libero su di essa. Gli italiani si dividono sulle personalità che hanno fatto la storia e, come diceva Leopardi - conclude - non c'è italiano illustre che non abbia avuto detrattori o sostenitori anche dopo la morte".