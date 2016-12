foto Ansa

10:17

- Un pastore di Ovodda, in provincia di Nuoro, è scampato a un agguato la scorsa notte mentre tornava a casa in paese dopo una giornata trascorsa in campagna. Contro di lui sono state esplose quattro fucilate, da dietro un muretto, che hanno centrato il suo pick-up, mentre l'uomo è rimasto illeso. Sull'episodio indagano i carabinieri.